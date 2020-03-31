Полицейский спас женщину из горящего дома в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) поощрят полицейского, который спас женщину во время пожара. Сотрудник правоохранительных органов помог пострадавшей выбраться из горящего здания.

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов. Полицейские заметили дым и направились к месту происшествия. Прибыв на место, сержант полиции Аркадий Солодкий забежал в подъезд, поднялся на второй этаж и увидел молодую женщину в полуобморочном состоянии, которую из квартиры вывел сотрудник МЧС. Подхватив пострадавшую на руки, полицейский помог ей выбраться на свежий воздух. Об этом пишет 1obl.ru.

После этого полицейский помогал пожарным до прибытия подкрепления.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде соседи спасли семилетнего ребенка из горящей квартиры.