Соседи спасли ребенка из горящей квартиры в Великом Новгороде

В Великом Новгороде спасли семилетнего ребенка из горящей квартиры. Ему на помощь пришли соседи. Мальчика передали медикам.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на ГУ МВД по Новгородской области, пожар вспыхнул в доме на проспекте Корсунова в четверг, 26 марта. В одной из квартир находился мальчик. К нему на помощь пришли жильцы из соседней квартиры.

Спасательная служба сообщила, что площадь пожара составила 2 кв. м, обошлось без пострадавших.

26 марта в жилом доме в Магнитогорске в одной из квартир произошел взрыв газа. Погибли два человека. За медицинской помощью обратились 17 человек. Двоих госпитализировали. Среди них ребенок.