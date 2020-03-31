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Глава МВД наградил спасших подростка полицейских

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Фото: МВД РФ
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственными медалями двух полицейских, которые спасли тонувшего подростка в Архангельской области. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Губкин и дознаватель Евгений Гомзяков награждены медалями «За смелость во имя спасения», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на реке Виледь. Семиклассник по пути из школы решил сократить путь по льду и провалился. Полицейские рискуя собственными жизнями помогли подростку выбраться на берег. Школьник был госпитализирован, а спустя несколько дней его выписали из больницы.

Для Евгения Губкина это третий случай, когда он спасает детей из воды. В 2005 году во время отпуска в Египте Евгений спас в бассейне двухлетнего мальчика, запутавшегося в сети, а десять лет назад на той же реке Виледь он вытащил из воды тонувшую девочку.

Ранее Колокольцев наградил полицейских, которые спасли альпиниста, сорвавшегося при восхождении во время соревнований в Карачаево-Черкесской Республике в районе поселка Архыз.

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