Колокольцев поздравил сотрудниц МВД с 8 Марта

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии Международного женского дня провел торжественный прием сотрудниц органов внутренних дел. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» в среду, 4 марта.

На мероприятии чествовали 33 сотрудниц ведомства, которые добились высоких результатов в служебной деятельности.

«Восьмое марта — еще один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Понимаем, как порой бывает непросто нести службу наравне с мужчинами», — сказал Колокольцев.

Он подчеркнул, что, несмотря на большие нагрузки, женщинам удается не только нести службу, но и создавать и поддерживать домашний уют, воспитывать детей и заботиться о близких.

Ранее в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко в преддверии 8 Марта напомнила женщинам об их миссии.