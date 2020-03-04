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Колокольцев поздравил сотрудниц МВД с 8 Марта

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Фото: МВД РФ
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в преддверии Международного женского дня провел торжественный прием сотрудниц органов внутренних дел. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» в среду, 4 марта.

На мероприятии чествовали 33 сотрудниц ведомства, которые добились высоких результатов в служебной деятельности.

«Восьмое марта — еще один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Понимаем, как порой бывает непросто нести службу наравне с мужчинами», — сказал Колокольцев.

Он подчеркнул, что, несмотря на большие нагрузки, женщинам удается не только нести службу, но и создавать и поддерживать домашний уют, воспитывать детей и заботиться о близких.

Ранее в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко в преддверии 8 Марта напомнила женщинам об их миссии.

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