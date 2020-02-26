Глава МВД заявил о снижении подростковой преступности в России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 26 февраля на расширенной коллегии МВД РФ заявил о снижении уровня подростковой преступности в стране в последние годы.

«Совместно с представителями заинтересованных органов власти, аппаратов по защите прав ребенка, правозащитными и благотворительными организациями проведен ряд мероприятий общепрофилактического характера. В результате принятых мер ситуация с подростковой преступностью за последние годы заметно улучшилась», — приводит его слова ТАСС.

Колокольцев добавил, что вопрос подростковой преступности требует внимания со стороны государства и общества.

Ранее, в ноябре 2019 года, представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук заявил, что подростки становятся всё более жестокими, несмотря на то что преступность среди них заметно снизилась.