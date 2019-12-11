Глава МВД подписал приказ о награждении спасших альпиниста полицейских

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских, которые спасли альпиниста, сорвавшегося в ноябре при восхождении во время соревнований в Карачаево-Черкесской Республике в районе поселка Архыз. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу, награды получат сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю старший лейтенант полиции Роман Тищенко, а также лейтенанты полиции Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев.

«За проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и решительность Роман Тищенко, Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в середине ноября во время участия альпинистов в десятидневных краевых квалификационных соревнованиях «Золотая осень – 2019». На третий день состязания на высоте более 3 тыс. м произошел камнепад, в результате которого двое участников сорвались при восхождении по своему маршруту. Один из них получил серьезные травмы и не мог самостоятельно продолжать движение. Как выяснилось позже, у мужчины был перелом пяточной кости, разрыв связок и повреждение плеча.

Четверо сотрудников отряда спецназначения находились вблизи от места происшествия и незамедлительно пришли на помощь. Они оказали пострадавшему доврачебную медицинскую помощь. Из подручных средств полицейские соорудили носилки, с помощью которых в течение пяти часов в сложных условиях горной местности спускали его на высоту около 1 тыс. м. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.