Аналитики зафиксировали в России ажиотажный спрос на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья за год выросла на 4,9%, до 54 тыс. рублей, а за I квартал 2020 года рост составил 0,8%, подсчитали аналитики «Авито. Недвижимости».

Пандемия коронавируса и падение курса рубля создали на вторичном рынке ситуацию ажиотажного спроса. В последние недели марта россияне активно интересовались консервативными активами, пытаясь сохранить накопления, говорится в исследовании, поступившем в распоряжение «Известий».

Спрос и предложение

Аналитики заметили, что спрос на вторичку в I квартале 2020 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели резко выросли на 26%, а затем — на 12%.

Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, продавцы увеличили объем предложения — на 13%.

В условиях самоизоляции россияне стали больше времени проводить в интернете и эксперты предполагают, что теперь у них есть больше времени, чтобы подготовить почву для решения важных вопросов, связанных с покупкой квартиры, в будущем, отмечается в исследовании.

Цены на вторичку идут в рост

За I квартал 2020 года самый большой рост цен наблюдался в Краснодарском крае (6%), Приморском крае (4%) Иркутской области (3,6%). Помимо этих регионов, вторичка ощутимо подорожала в Тюменской (2,6%) и Калининградской (1,9%) областях.

Москва вновь возглавила рейтинг стоимости вторичного жилья. Здесь в среднем квадратный метр обходится в 196 424 рубля, а рост за год составляет 4,1%. Однако по сравнению с IV кварталом 2019 года вторичное жилье в Москве подорожало несильно — стоимость увеличилась на 1%.

В Санкт-Петербурге квадратный метр в среднем стоит 117 949 рублей, рост за год составил 6,4%, но за квартал наблюдается подорожание лишь на 1%. Замыкает тройку Владивосток, где квадратный метр стоит 114 650 рублей с ростом в 9,7% за 2019-й год и 4% за квартал.

Самое большое подорожание наблюдается в Сочи — за I квартал стоимость квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 6%. Высокие показатели роста также замечены в Иркутске (3,6%), Тюмени (2,6%) и Калининграде (1,9%).

Ранее, 3 апреля, стало известно, что почти 11 тыс. московских компаний и предприятий будут освобождены от арендной платы на время простоя из-за пандемии коронавируса.

Ранее, 1 апреля, участники рынка недвижимости дали «Известиям» прогноз, что к середине мая из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стоимость арендного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может снизиться на 15–30%, а в целом по России — на 15%.

В России на 3 апреля зарегистрировано 4149 случаев коронавируса и 34 летальных исхода.

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