Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%
Если с пандемией коронавируса удастся справиться относительно быстро, рынок может восстановиться к концу года, прогнозируют эксперты

Эксперты полагают, что падение произойдет из-за проблем на рынке труда и снижения доходов квартиросъемщиков. Так, в Москве и Санкт-Петербурге цены снизятся до 30%, в крупных российских городах — на 10–15%, в малых — на 5%.

На данный момент значительных изменений не наблюдается — последние две недели людям было не до этого, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его прогнозу, снижение стоимости аренды произойдет приблизительно через 1,5 месяца.

В то же время около трети собственников уже снизили ставки для своих арендаторов в пределах 5 тыс. рублей. Сделано это ради сохранения квартиросъемщиков, указала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в случае потери работы граждане начнут экономить и будут искать более дешевые варианты либо снимать квартиру группами. При таком сценарии в городах появится больше вакантных площадей, а значительное снижение спроса приведет к падению арендных ставок, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Однако эксперты допускают, что рынок может восстановиться уже к октябрю, в случае если пандемия не затянется надолго.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Провалы съема: цены на аренду жилья снизятся на 15-30%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус
Две трети россиян впали в депрессию из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020