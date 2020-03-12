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Эксперты предрекли рост инвестиций в жилье из-за падения финансовых рынков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На фоне нестабильности на финансовых рынках доля жителей крупных российских городов, которые инвестируют в жилье, может вырасти вдвое. Такой прогноз «Известиям» представили участники рынка.

Предполагается, что приобретение наиболее ликвидных квартир может принести доход в 30%-40% в течение трех лет. Кроме того, к концу 2020 года, стоимость жилья может вырасти на 15%-20%.

Кроме того, на росте цен может сказаться не только текущая ситуация на финансовых рынках, но и несколько других факторов. В частности, если ЦБ поднимет ключевую ставку, это повлечет за собой и увеличение стоимости проектного финансирования. Дополнительное влияние могут оказать темпы инфляции и повышение цен на зарубежные строительные и отделочные материалы.

Ожидается, что динамика изменений на этом рынке привлечет в ближайшие 3-5 месяцев частных инвесторов в недвижимость. Эксперты полагают, что самую ощутимую выгоду могут получить покупатели жилья бизнес-класса. Кроме того, у таких клиентов сбережения хранятся в разной валюте, и ее конвертация позволит приобрести им квартиру дешевле, чем еще несколько дней назад.

В то же время, специалисты предостерегают от краткосрочных инвестиций на полгода-год, так как подобные вложения повлекут за собой убытки.

Ранее в этот же день стало известно, что доля инвестиций в России на длинный период достигла 10-летнего минимума по итогам 2019 года, составив лишь 9,1%.

Подробнее читайте в материале:

Цена спроса: россияне начнут скупать квартиры в инвестиционных целях

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