Средняя зарплата для удаленных сотрудников в России выросла почти на 10%

Средняя зарплата в вакансиях на удаленную работу в целом по России в I квартале 2020 года составила 44,9 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Авито.Работа».

По сравнению с I кварталом прошлого года рост составил 9,8%, говорится в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Известий».

При этом по сравнению с IV кварталом 2019 года средняя зарплата снизилась на 1,5%.

Немного другие цифры эксперты получили при анализе уровня зарплат, которые указывают соискатели в своих резюме. Если в I квартале 2020 года в среднем по стране соискатели претендовали на 20,6 тыс.рублей, то в I квартале 2019 года — на 23 тыс. рублей. Падение составило 10,4%.

В некоторых городах России рост средней зарплаты в вакансиях с возможностью удаленной работы в I квартале год к году особенно заметен. Например, в Уфе зарплата в таких предложениях выросла на 32,3%, до 42,4 тыс. рублей, в Тюмени — на 30,7%, до 48,1 тыс. рублей, в Казани — на 22,3%, до 41,1 тыс. рублей.

При этом в некоторых регионах наблюдается динамика, отличная от общероссийской. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в вакансиях год к году для удаленных работников снизилась на 17,9%, до 39,9 тыс. рублей, а в Челябинске — на 12,5%, до 33 тыс. рублей.

Зарплаты же, которые указывают в своих резюме соискатели, снизились во всех городах. Тройку лидеров за I квартал по наблюдениям аналитиков составили Тольятти (–27,9% за год), Иркутск (–20,7%) и Тюмень (–20,1%).

Режим всеобщей изоляции стал причиной резких изменений на рынке труда, рассказал управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

«Помимо резкого скачка востребованности определенной категории «синих воротничков», таких как курьеры или грузчики, мы видим, как увеличивается количество вакансий, предполагающих удаленную занятость. Скорее всего, когда мы вернемся в обычный ритм жизни, часть компаний предпочтет остаться в таком же режиме удаленной работы», — сказал эксперт.

Аналитики зафиксировали, что самая высокая доля вакансий в сфере массовых профессий с графиком «удаленная работа» в целом по России наблюдалась в сферах консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы. При этом сфера страхования стала лидером также и по зарплатной динамике: зарплаты в вакансиях увеличились на 26% за квартал и на 5,4% за год, до 39,2 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

При этом он отметил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

2 апреля президент продлил период нерабочих дней в России до конца месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения Путина к россиянам также объявил, что введенные с 30 марта в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

В России на 3 апреля зарегистрировано 4149 случаев коронавируса и 34 летальных исхода.

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