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ЕЭК утвердила список свободных от ввозной пошлины товаров

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень товаров, освобожденных от ввозной пошлины до 30 июня. В него вошли в том числе гречка и рис, а также некоторые лекарства.

Также в список попали картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь и готовые продукты для детского питания. Кроме того, пошлины не касаются товаров медицинского назначения, в числе которых эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки, передает «Интерфакс».

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения, ввоз которых с 16 марта по 30 сентября нынешнего года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения.

Ранее 3 апреля правительство России приняло решение освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) медицинские товары и лекарства, ввезенные в Россию с 16 марта. От уплаты НДС также освободят предпринимателей в том случае, если они безвозмездно передают их больницам, которые помогают инфицированным пациентам. В частности, речь идет о тест-системах, защитных масках и костюмах.

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