В России отказались от планов по введению новых обязательных ЕГЭ

В России пока не планируется вводить новые предметы для сдачи на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 3 апреля, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

«Не планируется, потому что ЕГЭ построен таким образом, чтобы кроме итоговой государственной аттестации была возможность набрать свой комплект предметов, которые необходимы для продолжения образования», — приводит «РИА Новости» слова Решетниковой.

Она отметила, что интерес к этой теме связан с вопросом об обязательном экзамене по иностранному языку, по которому идет широкая дискуссия.

Как объяснила директор ФИПИ, в стандарте, по которому учатся с 2015 года, указано, что по завершении курса среднего общего образования ученики должны сдать обязательно итоговую государственную аттестацию по иностранному языку.

Решетникова уточнила, что в данном случае речь идет не о ЕГЭ. Обязательная итоговая аттестация скорее будет похожа по формату на всероссийскую проверочную работу, добавила она.

Несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, в Рособрнадзоре исключили перенос сроков Единого госэкзамена. В то же время в Минпросвещения заявили об отсутствии возможности сдачи ЕГЭ дистанционно.

Кроме того, в Минпросвещения не исключили, что школьникам придется учиться летом, однако это будет зависеть от того, насколько масштабно распространится инфекция в стране.

Вместе с тем в начале марта в Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях на ЕГЭ. В частности, речь идет о машинном зрении. Предполагается, что нейросеть будет следить за экзаменующимися по видеозаписи и выявлять подозрительное поведение.