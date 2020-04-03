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Нефть Brent подешевела на 5%

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Цена на нефть Brent ускорила снижение до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу, 3 апреля.

Июньские фьючерсы североморской нефтяной смеси Brent в настоящий момент торгуются на уровне в $28,4.

Накануне 2 апреля стоимость нефти Brent поднялась на 23,36%, до $30,52 за баррель. За несколько минут до этого цена Brent подскочила на 40%, до $35,99. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 24,86%, до $25,36 за баррель.

Цены на нефть резко поднялись на фоне заявления президента США Дональда Трампа о его разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом о стоимости нефти. Сообщалось, что до беседы с американским лидером принц якобы обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заверил, что Россия и Саудовская Аравия пообещали значительно сократить добычу.

В Кремле, в свою очередь, опровергли, что Путин вел такой разговор.

Обрушение цен на нефть произошло 9 марта после того, как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы.

В итоге цены упали на рекордные 30%.

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