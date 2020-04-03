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Тюменские фермеры пожаловались на дефицит кормов и лекарств

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В Тюменской области наблюдается дефицит кормов, вакцины и лекарств для скота. Большая часть организаций, которые занимались производством этого, приостановили деятельность.

Как рассказал порталу «Наш город» фермер Иван Бондаренко, который занимается разведением птицы, возникла проблема с закупкой кормов и препаратов для обработки помещений.

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Фермер предупредил, что долгий период ограничения поставок может привести к остановке работы хозяйства, а куриц придется пустить в забой.

Проблемы с кормами возникли и у сельхозпроизводителей, которые выращивают крупный скот. Корма планово заказывали в апреле.

В тюменской компании «Сибвет» подтвердили, что с 30 марта перестали отгружать вакцины и лекарства для животных. Если же они продолжат это делать, то их ждет штраф в размере 2 млн рублей.

В Тюменской области с полуночи 3 апреля начал действовать режим обязательной самоизоляции. Однако, как сообщил глава региона Александр Моор, систему специальных пропусков пока решили не вводить.

2 апреля стало известно об открытии дополнительного корпуса инфекционной больницы в Тюмени. В нем будут как взрослое, так и детское отделения. По данным оперативного штаба, в Тюмени шесть человек заразились коронавирусом. Двое выздоровели.

Всю актуальную информацию по ситуации с коронавирусом можно узнать на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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