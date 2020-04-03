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Оборудованный военными РФ полевой госпиталь в Бергамо заработает 6 апреля

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Полевой госпиталь, созданный при помощи российских военных в итальянском городе Бергамо, начнет принимать первых пациентов с коронавирусом в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что работу будут осуществлять и российские, и итальянские специалисты.

Госпиталь рассчитан на 142 пациента, в нем будут работать более 200 врачей из Италии и РФ, пока медики ведут подготовку.

«Мероприятия проходят в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале», — говорится в сообщении Минобороны.

В марте в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, с медицинским оборудованием, а также военными вирусологами и эпидемиологами на борту.

Российские специалисты уже провели дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых в городах Ломбардии. Некоторые итальянцы встречали их аплодисментами.

При этом повара в Италии сделали медикам подарок, попробовав приготовить в знак благодарности борщ.

К 3 апреля Италия занимает второе место в мире по числу зараженных COVID-19 и первое по смертности.

Согласно данным ресурса Worldometers, в стране более 115 тыс. заболевших коронавирусом и почти 14 тыс. умерших от него.

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