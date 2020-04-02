Улицу III Интернационала капитально отремонтируют в Брянске

Улицу III Интернационала в Бежицком районе Брянска отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в управлении ЖКХ города, подрядчик положит новое покрытие, сделает уширения и заездные карманы для общественного транспорта.

На магистрали выполнят устройство нового светодиодного освещения, заменив при этом аварийные опоры, сообщает NASHBRYANSK.RU. Запланирована установка новых светофоров. Один из них появится на перекрестке улиц III Интернационала и Брянской Пролетарской дивизии. В целях ликвидации лужи, которая появляется во время сильных дождей в районе Бежицкого рынка, на этом участке дороги выполнят ревизию и замену канализационных колодцев, а также прочистку ливневой канализации.

Как стало известно в конце февраля, власти Брянска запланировали ремонт Октябрьского моста. Благодаря внесению изменений городской бюджет пополнился более чем на 31 млн рублей. За счёт неиспользованных остатков увеличиваются расходы в сумме 182 млн рублей. Средства пойдут на капремонт Октябрьского моста, а также обновление сетей отопления и водоснабжения, наружного освещения, приобретение спецтехники, строительство дороги по улице Авиационной