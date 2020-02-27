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Октябрьский мост отремонтируют в Брянске

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Власти Брянска запланировали ремонт Октябрьского моста. Благодаря внесению изменений городской бюджет пополнился более чем на 31 млн рублей. За счёт неиспользованных остатков увеличиваются расходы в сумме 182 млн рублей.

Средства пойдут на капремонт Октябрьского моста, а также обновление сетей отопления и водоснабжения, наружного освещения, приобретение спецтехники, строительство дороги по улице Авиационной, передает NASHBRYANSK.RU.

В Брянске приступят к подготовительным работам по созданию искусственного футбольного поля на стадионе «Спартак» в Фокинском районе, начнут капремонты бассейнов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства.

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