Работу строителей моста в Брянске тормозят болотистые грунты

Строители моста Литейный в Брянске столкнулись с трудностями природного характера. Процесс сильно тормозят болотистые грунты.

Поскольку мост находится в болотистой местности, установки постоянно тонут. Специалистам приходится укреплять почву, пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на Сергея Кухтина, представителя компании «Мостремстрой», которая ведет работы. В процессе задействованы 60 человек и около 20 машин.

Литейный мост начали реконструировать в ноябре 2019 года. На строительство первой части переправы выделено 450 млн рублей. К настоящему моменту строители забили 90% свай, вырубили заросли, сделали подъезды, привезли арматуру для ростверков.