Дорожные шпаргалки установили на школах Брянска

В Брянске на школах установили информационные щиты, призывающие детей к безопасному поведению на дорогах. С такой инициативой выступили автоинспекторы, идею поддержали в департаменте региональной безопасности и департаменте образования и науки Брянской области.

Как сообщает УГИБДД по региону, на практике такие меры помогают участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части. Информационные щиты яркие и привлекают внимание детей, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Сотрудники полиции выразили уверенность, что дорожные шпаргалки повысят у юных пешеходов культуру безопасного поведения.

Щиты установлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В сентябре прошлого года Минпросвещенния в ответ на запрос «Известий» уточнило правила установки видеокамер в школах и детских садах. Применение средств видеонаблюдения непосредственно в помещениях детсадов и школ во время занятий допустимо исключительно с согласия всех участников образовательных отношений, включая сотрудников организации и родителей.