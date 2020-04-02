В МИДе заявили о готовности обсуждать Венесуэлу с США

Россия готова поговорить с Соединенными Штатами Америки о Венесуэле, однако свои оценки актуальной ситуации менять не собирается. Об этом в четверг, 2 апреля, заявили ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ.

«Мы готовы обсуждать ситуацию в Венесуэле с американцами и этого разговора не избегаем. Но при этом наши американские партнеры должны очень четко представлять себе, что наши оценки в отношении ситуации в Венесуэле носят принципиальный характер и мы от них не отходим», ― рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в этот день спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой по ситуации в Боливарианской Республике и недавнему предложению США о политическом переходе там.

31 марта Вашингтон предложил Каракасу создать временное правительство для урегулирования венесуэльского кризиса и последующей отмены санкций. В состав временного правительства должны войти представители оппозиции и действующей власти. Если Каракас выполнит договоренности, США обещали снять рестрикции. Однако МИД Венесуэлы выступил против попыток американской стороны взять под контроль боливарианское правительство.

Венесуэла уже несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали в том числе США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.