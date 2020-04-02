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Эксперты оценили стоимость коллекции картин Петросяна и Степаненко

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Коллекция картин юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко оценивается экспертами почти в 1 млрд рублей.

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В распоряжении сайта kp.ru оказалась опись предметов искусства бывших супругов. Выяснилось, что в собрании были подлинники и авторские копии работ Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Алексея Боголюбова и Александра Киселева.

Всего в опись вошли 54 картины стоимостью от 17 млн до 30 млн рублей, а их общую цену эксперты оценили в 912 млн рублей. Отмечается, что это первоначальная цена, а реальная и аукционная будет выше. Так, коллекция юмористов, включая картины и антиквариат, может уйти за $1 млрд.

Помимо этого, бывшие супруги делят две квартиры в Сеченовском переулке (около 100 млн рублей), по одной в 1-м Зачатьевском переулке (150–160 млн рублей), на Ростовской набережной (около 11 млн рублей), в Большом Кондратьевском переулке (около 10 млн рублей), а также дом и участок в подмосковном поселке Жаворонки (150–160 млн рублей) и пять машино-мест (около 20 млн рублей).

На Евгения Петросяна зарегистрированы внедорожник Lexus и Mercedes.

Петросян развелся со Степаненко 16 ноября 2018 года. На развод подала артистка, заявив иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. В браке они состояли более 30 лет.

В декабре 2019 года Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего юмориста этот брак стал пятым.

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