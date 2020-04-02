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Юрист разъяснила ситуацию со штрафами в Москве за нарушение карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Штрафами за нарушение карантина в Москве будут наказываться зараженные коронавирусом, а также лица, которые контактировали с заболевшими или вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом «Известиям» рассказала юрист Асия Мухамедшина в четверг, 2 апреля.

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Административное наказание в виде штрафов предусмотрено также для тех, кто пользуется общественным транспортом, водителей и их пассажиров, если у них нет разрешающих передвижение документов. К таким документам может относиться справка с места работы, заверенная печатью организации и подписью руководителя.

Кроме этого, штрафовать планируется граждан, которые отойдут от дома более чем на 100 м, однако по-прежнему остается вопрос по поводу того, как быть с теми, у кого место жительства не совпадает с адресом регистрации.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все ранее введенные в столице меры против дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 продлеваются до 1 мая. Москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также остаются в силе требования сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. До 1 мая запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

Также Собянин рассказал о режиме работы предприятий и организаций в предстоящие нерабочие дни. Свою деятельность продолжат медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса и непрерывно действующие предприятия. Например, к ним относятся такие отрасли, как ЖКХ, транспорт, строительство, энергетика, логистика.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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