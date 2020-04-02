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В Московской области ввели дополнительные меры по борьбе с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Администрация Московской области (МО) в четверг, 2 апреля, приняла постановление о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

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В документе сказано, что период ограничений продлен до 1 мая.

Также в постановлении расширяется группа лиц, которые должны в обязательном порядке сделать тест на коронавирус. В нее вошли контактировавшие с заболевшими, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний, медицинские работники с рисками инфицирования, а также те, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты и др.). Отмечается, что тестирование будет осуществляться за счет областного бюджета.

Организациям необходимо распределить сотрудников на тех, кого можно перевести на удаленный режим работы, кого нет, а также для кого установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты.

Школьникам 1–11 классов, которые имеют право на бесплатное питание, необходимо организовать выдачу продуктовых наборов.

Гражданам из группы риска, которые «дисциплинированно» проведут период самоизоляции, 14 апреля будет выплачена денежная компенсация.

«Граждане с COVID-2019 и совместно проживающих с ними обязываются применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», — отмечается в документе.

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Ранее в четверг президент России Владимир Путин выступил со вторым обращением к народу, связанным с распространением коронавируса. Он заявил, что главам российским регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек. Скончались 30 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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