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В Дагестане за сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Республике Дагестан. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил Роспотребнадзор.

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Число заболевших выросло с 15 до 25, отмечает ТАСС.

«Десять новых случаев заболевания подтверждено в референс-центре в Москве», — отмечается в сообщении ведомства.

Всего за период мониторинга в регионе обследовано на новую коронавирусную инфекцию 1542 человека, предварительно коронавирус диагностирован у 35 человек. С начала мониторинга на изоляции было 1363 человека, снято с учета 463 человека. На карантине, по состоянию на 2 апреля, находятся 900 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 2 777 случаев заражения.

коронавирус

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