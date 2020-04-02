Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

Бывший депутат рады Игорь Мосейчук раскритиковал действия украинских властей по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в стране повторится «итальянский сценарий», если не будут приняты меры.

В эфире YouTube-канала Politeka 31 марта Мосийчук заявил, что власти не справляются с ситуацией и растет недовольство украинцев.

Ведущая программы заверила, что в Италии якобы накалилась обстановка из-за длительного карантина и такая же ситуация может произойти на Украине, так как люди остаются без работы и денег.

«Это вероятный сценарий, учитывая беспомощность наших правоохранительных органов. Власть не должна прогибаться под МВФ <…> власть должна сконцентрировать свои усилия на том, чтобы максимально организовать работу для украинцев таким образом, чтобы избежать распространения инфекции», — заметил в ответ Мосейчук.

По его мнению, пока украинцы каждый день наблюдают лишь шоу.

По данным за 1 апреля, число больных коронавирусом на Украине выросло до 794, количество умерших увеличилось до 20, выздоровели 13 человек.

В стране уже введен карантин, ограничена работа транспорта в крупных городах.

В среду правительство Украины сообщило о намерении усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Вскоре будет запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, передвигаться по улицам в группах более двух человек.

При этом Киев отметил, что кризис, вызванный COVID-19, может привести страну к дефолту.