Американский эксперт назвала «стратегический запас» для карантина

Американский эксперт по выживанию, автор сайта Backdoor Survival Саманта Биггерс рассказала 2 апреля «РИА Новости» о «стратегическом запасе» на случай трехмесячного карантина.

По ее мнению, в первую очередь необходимо запастись бобовыми, рисом, макаронами, овсянкой, мукой, мюсли, консервированными супами и стерилизованным молоком.

Кроме того, нужно позаботиться о наличии овощей и фруктов, а также различных корнеплодов. По мнению Биггерс, на среднюю семью достаточно девяти килограммов картошки, а моркови и лука по два килограмма.

Если карантин затянется, проросших картофель можно будет посадить. Также на такой случай должны быть сухое картофельное пюре, сушеные зелень и суповые наборы.

Биггерс рекомендует иметь в запасе продукты «для души», такие, как чай, кофе, сладости или алкоголь.

Важно укомплектовать аптечку лекарствами первой необходимости, в частности, от аллергии и простуды. Еще в наличии должны быть средства гигиены: от стирального и зубного порошка до туалетной бумаги.

31 марта кинолог посоветовал владельцам собак позаботиться о достаточном запасе привычного корма для питомца, поскольку смена питания может стать большим стрессом для животного.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным организации на 1 апреля, в мире зарегистрировано 827 419 случаев инфицирования коронавирусом, 40 777 человек скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.