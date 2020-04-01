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Онлайн-свадьба состоялась в ЗАГСе Северодвинска

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Влюбленные Андрей и Екатерина поженились в минувшие выходные в Северодвинске. На церемонии в ЗАГСе присутствовали только самые близкие родственники. Для остальных они провели прямую трансляцию в Instagram.

В прямом эфире за регистрацией брака наблюдали десятки пользователей. В их числе оказались не только друзья и знакомые. К эфиру подключались люди из Москвы, Петербурга, ОАЭ и США. Пожениться пара решила ещё полгода назад после пяти лет отношений, отмечает ИА FlashNord. Однако медовый месяц все-таки придется отложить.

31 марта правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме. С инициативой временно прекратить регистрацию браков выступил Минюст.

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