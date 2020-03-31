Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
Сюжет:

Адвокат оценила идею приостановить регистрацию браков и разводов

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перенос дат регистрации брака и бракоразводного процесса в условиях пандемии коронавируса выглядит вполне логичным, заявила «Известиям» 31 марта адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

Ранее в этот день в Министерстве юстиции России предложили руководителям регионов приостановить регистрацию браков и разводов из-за распространения коронавируса. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать минимум до 1 июня.

Мрачный период: россияне не отказываются от свадеб из-за COVID-19
ЗАГСы Московского региона и Санкт-Петербурга продолжают работать в обычном режиме

Многие пары и так захотят перенести свадьбу, потому что сейчас закрыты парки и рестораны, сказала Виктория Данильченко.

К тому же ограничение количества гостей на бракосочетании уже действует в ряде регионов.

Дело обстоит немного сложнее с разводами, отметила адвокат.

«Кто-то решился на этот шаг в связи с невозможностью совместного пребывания в статусе супругов, кто-то собирается приобрести имущество, например квартиру, машину, и не хотел бы, чтобы это имущество было совместно нажитым», — сказала эксперт.

По ее словам, в условиях нынешней ситуации с рублем многие вкладывают свои сбережения в движимые и недвижимые активы.

В таких случаях срочность развода может быть оправдана. С другой стороны, подобная отсрочка может сыграть и положительную роль в сохранении семьи. Возможно, кто-то передумает разводиться, пожив в режиме самоизоляции и пересмотрев свои взгляды на жизнь, глядя на бушующую вокруг пандемию, добавила адвокат.

При этом наличие брачного договора значительно облегчает и ускоряет процедуру раздела имущества, заключила Данильченко.

В свою очередь, телеведущая Роза Сябитова назвала вынужденное откладывание регистрации брака хорошей проверкой отношений.

Ранее 31 марта правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России временно остановят торжественную регистрацию браков
Сябитова поддержала предложение приостановить регистрацию браков и разводов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020