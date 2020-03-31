Адвокат оценила идею приостановить регистрацию браков и разводов

Перенос дат регистрации брака и бракоразводного процесса в условиях пандемии коронавируса выглядит вполне логичным, заявила «Известиям» 31 марта адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

Ранее в этот день в Министерстве юстиции России предложили руководителям регионов приостановить регистрацию браков и разводов из-за распространения коронавируса. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать минимум до 1 июня.

Многие пары и так захотят перенести свадьбу, потому что сейчас закрыты парки и рестораны, сказала Виктория Данильченко.

К тому же ограничение количества гостей на бракосочетании уже действует в ряде регионов.

Дело обстоит немного сложнее с разводами, отметила адвокат.

«Кто-то решился на этот шаг в связи с невозможностью совместного пребывания в статусе супругов, кто-то собирается приобрести имущество, например квартиру, машину, и не хотел бы, чтобы это имущество было совместно нажитым», — сказала эксперт.

По ее словам, в условиях нынешней ситуации с рублем многие вкладывают свои сбережения в движимые и недвижимые активы.

В таких случаях срочность развода может быть оправдана. С другой стороны, подобная отсрочка может сыграть и положительную роль в сохранении семьи. Возможно, кто-то передумает разводиться, пожив в режиме самоизоляции и пересмотрев свои взгляды на жизнь, глядя на бушующую вокруг пандемию, добавила адвокат.

При этом наличие брачного договора значительно облегчает и ускоряет процедуру раздела имущества, заключила Данильченко.

В свою очередь, телеведущая Роза Сябитова назвала вынужденное откладывание регистрации брака хорошей проверкой отношений.

Ранее 31 марта правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

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