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Полевые работы начались раньше срока в Башкирии

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В Башкирии 1 апреля дали старт весенним полевым работам. Это произошло на две недели раньше запланированного срока.

Причина — теплая погода, обильное таяние снега и отчасти угроза распространения коронавирусной инфекции. Сельчане вышли в поле раньше, пока эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства сельского хозяйства, на полях стартовал первый этап полевых работ, который называется закрытием влаги. Они, в частности, идут в Буздякском районе на полях предприятия «Нерял-Буздяк».

По словам министра сельского хозяйства ильшата Физрахманова, финансирование аграриев Башкирии в 2020 году увеличено на 41% с учетом экстремальной экономической ситуации.

Агентство уточняет при этом, что правила нерабочей недели, начавшейся 30 марта в России, не распространяются на предприятия АПК.

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