Около 1,8 млрд рублей выделили на поддержку сельского хозяйства в Башкирии

В Республике Башкортостан на антикризисную поддержку сельского хозяйства направят 1,8 млрд рублей. Об этом заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров сообщил на брифинге.

По его словам, средства выделят сельхозпредприятиям в качестве субсидий. На приобретение техники и оборудования предусмотрен 1 млрд рублей, на закупку минеральных удобрений еще 480 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть».

Остальные средства запланированы на приобретение племенного и маточного мясного поголовья.

В ходе брифинга также было озвучено решение о поддержке малого и среднего бизнеса. Глава республики пообещал снизить налоговое бремя, а также освободить от платы за аренду предпринимателей, которые занимают государственные и муниципальные помещения.