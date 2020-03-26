Подмосковным аграриям перечислили 500 млн рублей господдержки

Власти Московской области направили сельхозпроизводителям 511,5 млн рублей. Средства выделены в рамках программы господдержки, сообщает региональный минсельхоз.

Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, направленная сумма в восемь раз превышает поддержку, полученную аграриями за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано чуть более 66 млн рублей, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Средства пойдут на производство молока, племенное животноводство, агротехнологические работы, элитное семеноводство, развитие малых форм хозяйствования и техническое переоснащение.

По состоянию на 25 марта с сельхозпроизводителями заключено 139 соглашений на оказание господдержки, отметил Разин.

Ранее в марте сообщалось, что в малоснежная зима значительно не повлияла на сельское хозяйство в Московской области. Озимые культуры находятся в удовлетворительном состоянии.