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Посевные площади в Тамбовской области увеличены на 1,3 тыс. га

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В Тамбовской области аграрии начали сев яровых культур. По данным управления сельского хозяйства региона, посевные площади в этом году вырастут на 1,3 тыс. га и превысят 1 млн 788 тыс. га. Под зерновые и зернобобовые культуры отводится более 1 млн га.

Cельхозпроизводители Токаревского района сеют горох и ячмень, в Петровском районе — яровую пшеницу и горох. В ближайшие дни к посевным работам подключатся все аграрии региона. Больше прошлогоднего планируется посадить сои, подсолнечника, рапса, льна, картофеля и овощей, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, в Хабаровском крае продолжается подготовка к посевной кампании. Аграрии планируют приступить к севу ранних зерновых в апреле. Под пшеницу, овес и ячмень отведено 9,8 тыс. га в Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. Сейчас проводится очистка семян, выращенных в 2019 году.

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