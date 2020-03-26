Весенняя посевная компания стартовала в Рязанской области

В Рязанской области аграрии Александро-Невского района приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Уже засеяно 193 га. В связи с тёплой погодой работы начались на две недели раньше обычного.

Всего по региону планируется посеять 317 тыс. га ранних яровых зерновых и 29,5 тыс. га однолетних трав. Во всех районах активно готовят семена к посевной: ведётся их подработка и доведение до необходимого состояния. На сегодня засыпано 80 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, 97,2% которых соответствует посевным кондициям (что на 1,0% выше уровня прошлого года).

Как передает РИА «7 новостей», готовность основных видов сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ составляет 94%.