Выгодный вклад: частные инвестиции в ТОР превысили бюджетные в 34 раза

Соотношение вложенных государством и частным бизнесом денег в развитие территорий опережающего развития (ТОР) составило 1 к 34. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ). Резиденты двадцати территорий за пять лет фактически инвестировали 711 млрд рублей. Из федерального бюджета на создание инфраструктуры в ТОРах израсходован 21 млрд рублей. Порог, определяющий результативность вложенных в развитие экономической зоны средств, равен 1 к 10, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако они уверены, что в ситуации с пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть развитие ДФО может отойти на второй план.

Порог эффективности

На один рубль государственных вложений в ТОРы на Дальнем Востоке привлечено 34 в виде частных инвестиций, рассказали в корпорации. В округе сейчас функционируют 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов превысило 1,8 тыс. Фактически на середину марта этого года инвесторами вложена четверть от заявленной суммы — 711,8 млрд рублей — и создано 25 тыс. рабочих мест.

Лидерами по объему инвестиций стали зоны развития, расположенные в Амурской области, Приморском крае и Якутии. Так, в 2019 году прирост вложений в диапазоне от 2 до 3,9 раз отмечен в ТОРах «Свободный», «Большой камень» и «Южная Якутия» — до 422 млрд, 116,7 млрд и 41,8 млрд рублей соответственно. Первенство по количеству созданных рабочих мест также принадлежит им. На долю этих ТОР приходится более половины — 16 тыс. — рабочих мест. В разрезе субъектов округа по количеству новых введенных инвестпроектов в территориях развития в топ-3 вошли Хабаровск, Приморье и Камчатка.

Строительство необходимой для резидентов зон инфраструктуры, а именно, дорог, объектов водопользования, газо-, электро- и теплоснабжения проводится с 2016 года. На начало марта 2020-го из федерального бюджета потрачен 21 млрд рублей, рассказали в КРДВ, но при этом не уточнили объем региональных вложений.

Показателем эффективности бюджетных расходов считается достижение коэффициента 1 к 10: когда на один рубль государственных денег приходится десять частных. Территории развития обеспечили такой показатель в 2017 году, отметили в корпорации. На этапе создания ТОРов планировалось, что бюджетный мультипликатор составит 1 к 10, согласилась руководитель Группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Если сейчас он на уровне 34 рублей, то это явно выше ожиданий, добавила она.

Территории развития признаются эффективными при достижении одного из трех условий, следует из методики оценки их деятельности, принятого правительством в сентябре 2019 года. А именно соотношения привлечённых инвестиций и рабочих мест к совокупным расходам бюджетов, а также полученных частных инвестиций к планируемым.

Смена акцентов

«Известия» спросили пресс-службы администраций десяти регионов ДФО, где функционируют ТОРы, о затратах на развитие инфраструктуры. В администрации Сахалинской области рассказали, что с момента создания зон «Горный воздух» и «Южная» на строительство необходимых коммуникаций за счет средств консолидированного бюджета направлено 6,5 млрд рублей. В правительстве Амурской области отметили, что для развития ТОР «Белогорск» из общего бюджета потрачено 30,6 млн рублей. В территориях развития «Приамурская» и «Свободный» инфраструктура строится за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

В 2020 году планируется спроектировать и построить 25 новых инфраструктурных объектов на участке семи ТОР на общую сумму 2 млрд рублей, сообщили в корпорации. Всего до 2025 года государственные инвестиции в этом направлении увеличатся до 53,8 млрд рублей, а с учетом финансирования субъектов до 75,3 млрд, добавили в КРДВ.

По мнению старшего научного сотрудника РАНХиГС Степана Земцова, для инструментов регионального развития показатель 1 к 34 достаточно хороший. ТОР отличаются эффективностью от других преференциальных режимов, добавил он. Однако важно понять, с нуля ли строилась инфраструктура в некоторых из них, или создана на основе уже существующих условий.

— Схожая ситуация возникает и по реализуемым проектам: это новые инвестиции или бизнес перекочевал из другого сектора? Тогда по одним показателям получается рост, по другим — падение, — заметил эксперт.

Учитывая объем государственных вложений за последние годы, других результатов по инвестициям в ТОРы и не могло быть, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако, по его словам, проблем в экономике хватает, а в ситуации с пандемией коронавируса и обвалом цен на углеводороды власти могут сместить акцент с инфраструктурных проектов на помощь населению и бизнесу.

С точки зрения создания благоприятных налоговых условий государство сделало многое, предоставив резидентам ТОР льготы на основные виды налогов, а именно на прибыль, имущество и страховые взносы, отмечает Елена Анисимова. Однако власти могут поддержать инвесторов и по другим вопросам. Например, в сфере госзакупок предусмотреть преференции товарам, произведённым в ТОРах. При этом, по ее мнению, каждый регион, на территории которого расположена экономическая зона, может определить перечень видов деятельности исходя из их социально-экономических приоритетов, и стать флагманом какой-либо отрасли или продукции.