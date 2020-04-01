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Последний солдат роты, освобождавшей Париж от нацистов, умер от COVID-19

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Фото: commons.wikimedia.org
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Последний из остававшихся в живых солдат 9-й роты, которая в августе 1944 года стала первой из состава сил союзников, вошедшей в захваченный нацистами Париж, скончался во Франции. Причиной смерти 99-летнего Рафаэля Гомеса Ньето стал коронавирус. Об этом поздно вечером 31 марта пишет испанская газета El Mundo.

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Как сообщили родственники Ньето, он умер в доме для престарелых в Страсбурге, в этом городе он жил с 1955 года.

Девятая рота, или «девятка» (La Nueve), высадилась на пляже «Юта» в Нормандии 4 августа 1944 года. Спустя три недели Ньето в составе своего подразделения первым из союзных сил вошел в оккупированный вермахтом Париж. Во время операции по освобождению столицы Франции уже ныне покойный солдат управлял бронетранспортером.

Ньето также участвовал в штурме альпийской резиденции Гитлера «Орлиное гнездо» 5 мая 1945 года. Ньето удостоили звания кавалера Почетного легиона в 2012 году. Он стал героем книги Эвелин Мескиды «Девятка. Испанцы, которые освободили Париж».

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 876 тыс. случаев заболевания, умерли более 43,5 тыс. человек, вылечились 184 тыс. Во Франции, согласно информации ресурса, заражены 52 128 человек, умерли 3523, вылечились 9444.

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