Прямой эфир

Горячую линию службы занятости запустили на месяц в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 апреля до 1 мая в Челябинской области будут работать 88 телефонов горячей линии службы занятости населения как для граждан, так и для работодателей в рамках ежегодного мероприятия «Дни службы занятости». Из-за ситуации с коронавирусом в области в этом году акция пройдет в онлайн-формате.

«По телефонам горячей линии жители Челябинской области смогут задать вопросы о получении поддержки государства в случае потери работы, решении проблем трудоустройства и предувольнительные консультации», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости и задать другие интересующие их вопросы, передает 1obl.ru.

Выходные, объявленные Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, должны предотвратить распространение коронавируса в стране. О введении экстренной меры президент сообщил, выступая с обращением к гражданам 25 марта. Глава государства предложил ряд мер, которые в условиях пандемии должны стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. В частности, речь идет об увеличении пособия по безработице и кредитных каникулах для тех, чьи доходы сократились на 30%, а также об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве 10 тыс. человек обратились за выплатами для безработных
ЦБ заявил об историческом минимуме безработицы в феврале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020