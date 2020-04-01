Горячую линию службы занятости запустили на месяц в Челябинской области

С 1 апреля до 1 мая в Челябинской области будут работать 88 телефонов горячей линии службы занятости населения как для граждан, так и для работодателей в рамках ежегодного мероприятия «Дни службы занятости». Из-за ситуации с коронавирусом в области в этом году акция пройдет в онлайн-формате.

«По телефонам горячей линии жители Челябинской области смогут задать вопросы о получении поддержки государства в случае потери работы, решении проблем трудоустройства и предувольнительные консультации», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работодатели смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости и задать другие интересующие их вопросы, передает 1obl.ru.

Выходные, объявленные Владимиром Путиным с 28 марта по 5 апреля, должны предотвратить распространение коронавируса в стране. О введении экстренной меры президент сообщил, выступая с обращением к гражданам 25 марта. Глава государства предложил ряд мер, которые в условиях пандемии должны стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. В частности, речь идет об увеличении пособия по безработице и кредитных каникулах для тех, чьи доходы сократились на 30%, а также об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.