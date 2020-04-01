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Живущей в медцентре девочке подобрали замещающую семью

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Девочке, пять лет живущей в московском перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», подобрали замещающую семью, сообщила в среду, 1 апреля, «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. <...> Девочка еще находится в центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», — приводит агентство ее слова.

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Кузнецова заявила, что контролирует ситуацию, а специалисты аппарата находятся в контакте с региональным департаментом труда и социальной защиты.

«Любящее сердце рядом — лучшее лекарство для каждого ребенка, особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребенок, который всю свою жизнь провел взаперти», — подчеркнула омбудсмен.

В феврале Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки. 31 марта Мосгорсуд признал законным решение об ограничении прав.

Представители центра «Мать и дитя» 12 декабря 2019 года обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.

По данным пресс-службы ПМЦ, ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, а родственники к ней не пришли.

О живущей с рождения в московском перинатальном центре девочке сообщили в начале декабря СМИ. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечала, что мать считает дочь тяжелобольной. По ее словам, женщина не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка никогда не выходила за территорию медцентра.

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