Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей в медцентре девочки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей девочки, которая пять лет прожила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве.

«Московским городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Зинкин Ю.Ю. и Максимова Т.С. ограничены в родительских правах в отношении дочери», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник, 31 марта.

Строго по закону: почему действующие нормы мешают спасать жизни детей
Новая модель трансплантологии в Подмосковье лишает органов федеральную детскую больницу

В феврале Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки.

Представители центра «Мать и дитя» 12 декабря 2019 года обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.

По данным пресс-службы ПМЦ, ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, а родственники к ней не пришли.

О живущей с рождения в московском перинатальном центре девочке сообщили в начале декабря СМИ. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечала, что мать считает дочь тяжелобольной. По ее словам, женщина не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка никогда не выходила за территорию медцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина в Приангарье подбросила младенца в туалет перинатального центра
В Москве начали эксперимент по видеонаблюдению за новорожденными онлайн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020