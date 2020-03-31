Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей в медцентре девочки

Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей девочки, которая пять лет прожила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве.

«Московским городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда Москвы, которым Зинкин Ю.Ю. и Максимова Т.С. ограничены в родительских правах в отношении дочери», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник, 31 марта.

В феврале Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки, живущей пять лет в перинатальном медицинском центре. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки.

Представители центра «Мать и дитя» 12 декабря 2019 года обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.

По данным пресс-службы ПМЦ, ребенка поздравили с Новым годом врачи и сотрудники центра, а родственники к ней не пришли.

О живущей с рождения в московском перинатальном центре девочке сообщили в начале декабря СМИ. Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечала, что мать считает дочь тяжелобольной. По ее словам, женщина не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить ее на улицу. Девочка никогда не выходила за территорию медцентра.