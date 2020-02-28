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Женщина в Приангарье подбросила младенца в туалет перинатального центра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Под Иркутском многодетная мать оставила новорожденного младенца в туалете перинатального центра. Об этом в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» рассказали в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел утром в пятницу, 28 февраля, в женской консультации Братского перинатального центра. Сотрудница учреждения сообщила в полицию, что нашла сумку с новорожденной девочкой. СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей об оставлении в опасности.

Установлено, что сумку в перинатальный центр принесла женщина и оставила ее в туалете на втором этаже, после чего быстро покинула здание. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность женщины. Как пишет «Газета.ру», ее уже опрашивают. Известно, что ребенка она родила ночью 28 февраля, кроме девочки у нее есть еще пятеро детей, которых она воспитывает одна.

В настоящее время младенец находится в детской городской больнице, его жизни ничто не угрожает.

18 февраля сообщалось, что жительница Ставрополья родила ребенка дома и выбросила его в окно.

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