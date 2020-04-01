Весенняя охота продолжается в Саратовской области

В северных районах Саратовской области еще неделю продолжится сезон весенней охоты. В 2020 году любительская и спортивная охота на гусей, вальдшнепа и селезней уток открылась на неделю раньше обычного — с 21 марта в южных районах, а с 28 марта на остальной территории. Срок охоты составляет 10 дней.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», в соседней Пензенской области в этом году весеннюю охоту запретили. Постановление подписал глава региона Иван Белозерцев. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». При принятии решения также учитывалось письмо министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о закрытии весенней охоты.

27 марта сообщалось о запрете весенней охоты и в Тверской области. Меры приняли из-за распространения коронавируса. Местные власти опасались не риска заражения от животных, а наплыва охотников из других областей России.