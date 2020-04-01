Прямой эфир

Весенняя охота продолжается в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В северных районах Саратовской области еще неделю продолжится сезон весенней охоты. В 2020 году любительская и спортивная охота на гусей, вальдшнепа и селезней уток открылась на неделю раньше обычного — с 21 марта в южных районах, а с 28 марта на остальной территории. Срок охоты составляет 10 дней.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», в соседней Пензенской области в этом году весеннюю охоту запретили. Постановление подписал глава региона Иван Белозерцев. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». При принятии решения также учитывалось письмо министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о закрытии весенней охоты.

27 марта сообщалось о запрете весенней охоты и в Тверской области. Меры приняли из-за распространения коронавируса. Местные власти опасались не риска заражения от животных, а наплыва охотников из других областей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон охоты на пернатую дичь объявили в Тамбовской области
Сезон охоты на медведей стартует в Томской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020