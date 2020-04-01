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Власти Пермского края проанализировали ужесточение режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Пермского края приступили к обсуждению ужесточения правил выдачи разрешения передвигаться по региону в период самоизоляции. Об этом в среду, 1 апреля, заявил заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок.

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«Обсуждаются возможности изменения правового статуса разрешительного режима. Сейчас анализируем текущую ситуацию, вполне возможно, что исходя из данных по распространению инфекции статус разрешительного режима будет корректироваться в сторону ужесточения», ― цитирует его «РИА Новости».

Гершанок подчеркнул, что такой режим продлится до нормализации эпидемиологической ситуации в регионе.

Региональные власти со 2 апреля вводят на территории Пермского края режим полной самоизоляции, а также установят пропускной режим передвижения по улицам, передает агентство. Отмечается, что эти разрешения будут выдаваться работодателями своим сотрудникам при необходимости покидать дом.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

квРаспространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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