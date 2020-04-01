Власти Пермского края проанализировали ужесточение режима самоизоляции

Власти Пермского края приступили к обсуждению ужесточения правил выдачи разрешения передвигаться по региону в период самоизоляции. Об этом в среду, 1 апреля, заявил заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок.

«Обсуждаются возможности изменения правового статуса разрешительного режима. Сейчас анализируем текущую ситуацию, вполне возможно, что исходя из данных по распространению инфекции статус разрешительного режима будет корректироваться в сторону ужесточения», ― цитирует его «РИА Новости».

Гершанок подчеркнул, что такой режим продлится до нормализации эпидемиологической ситуации в регионе.

Региональные власти со 2 апреля вводят на территории Пермского края режим полной самоизоляции, а также установят пропускной режим передвижения по улицам, передает агентство. Отмечается, что эти разрешения будут выдаваться работодателями своим сотрудникам при необходимости покидать дом.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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