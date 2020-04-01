Третьяковка опубликовала в «Яндекс.Коллекциях» полный фотоархив выставок

Третьяковская галерея впервые опубликовала в «Яндекс.Коллекциях» полный фотоархив своих выставок. Таким образом, желающие получили возможность заочно посетить залы музея, пока он закрыт.

В коллекциях представлены 47 экспозиций, проекты, запущенные с 2015 года по настоящее время, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Пользователи, в частности, смогут увидеть фотографии с выставок Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Некоторые фотографии опубликованы в первый раз и их можно увидеть только в «Яндекс. Коллекциях» — например, кадры с выставки Валентина Серова.

23 марта в России запущена акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. К ней присодинились более 450 компаний, в том числе учреждения культуры. Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московская филармония, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие организации запустили онлайн-проекты, чтобы находящиеся в изоляции люди могли дистанционно посещать выставки, концерты, лектории и оставаться внутри культурной жизни.