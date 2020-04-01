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Самолет Azur Air вылетел за россиянами в Бразилию и Перу

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Фото: Минтранс РФ
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Самолет авиакомпании Azur Air вылетел за россиянами, которые находятся в Бразилии и Перу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса РФ в среду, 1 апреля.

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«Планируется, что лайнер сначала совершит посадку в Рио-де-Жанейро. Там он возьмет на борт часть пассажиров, а затем перелетит в Лиму. Из перуанской столицы борт совершит беспосадочный рейс до Москвы. Всего Azur Air сможет вывезти до 500 пассажиров», — говорится в сообщении.

Прибытие возвратного рейса в Москву ожидается 3 апреля в 8:30 (мск), пишет агентство городских новостей «Москва». Полеты организованы в рамках договоренностей между Росавиацией, МИД РФ и Ростуризмом по возвращению россиян домой.

30 марта глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что за последние 10 дней в Россию из-за границы вернулись 155 тыс. граждан страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 859 тыс. Жертвами заболевания стали более 42 тыс. человек, выздоровели свыше 178 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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