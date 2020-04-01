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Коронавирус оставил без финансирования ХК «Адмирал» в Приморье

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Приморском крае приостановлено заключение контрактов с игроками в региональных профессиональных спортклубах в сезоне 2020–2021 годов. К такому решению пришли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в краевом минспорте. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Все спортивные соревнования, по словам министра физической культуры и спорта Приморья Жанны Кузнецовой, отложены на неопределенный срок. В связи с этим средства, рассчитанные на финансирование этих клубов в начале этого года, переводятся в резервный фонд Приморья. Они будут распределены для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, без финансирования остался ХК «Адмирал». Сообщается, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда играть не будет. При этом финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

« <…> в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, сохранится Центр подготовки юных футболистов», — уточнили в профильном ведомстве.

Накануне в Приморье был введен режим полной самоизоляции. Ранее в этот же день из госпиталя Краевой клинической больницы № 2 была выписана девушка, излечившаяся от коронавируса. Она стала первым пациентом, который победил заболевание в регионе.

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По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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