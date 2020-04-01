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Школы Томска проверят на готовность к дистанционному обучению

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В Томске все школы проверят на готовность к переходу на дистанционное обучение. Этим займутся депутаты городской думы. Администрация должна проанализировать возрастающие потребности учебных заведений, в том числе на подключение к скоростному интернету, сообщил спикер думы Сергей Панов.

Как уточняет РИА «Томск», в школах с 21 марта начались каникулы, которые должны были закончиться 30 марта, но их пришлось продлить до 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Школьники останутся на дистанционном обучении до 1 мая.

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По словам депутата Ларисы Сороковой, которая также является замдиректора школы № 49, у большинства школ нет компьютеров необходимой мощности, веб-камер, которые нужны для проведения онлайн-уроков, а учителя не могут быстро освоить работу на онлайн-платформах.

За минувшие сутки врачи выписали из горбольницы №3 Томска трех пациентов, у которых не подтвердился диагноз «коронавируосная инфекция». Еще шесть человек ожидают результатов тестирования. В Томской области с положительным диагнозом COVID-19 находятся два человека. В регионе введен режим самоизоляции.

Международное статистическое бюро Worldometer сообщает, что к 1 апреля число случаев заражения новым типом коронавируса превысило 859 тыс. человек. Умерло более 42 тыс. инфицированных. В России выявлено более 2,3 тыс. заболевших, умерло порядка 20 человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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