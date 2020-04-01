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В США от коронавируса умерло более 4 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Rosem Morton
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В США общее число жертв коронавируса превысило 4 тыс. человек. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает ABC News со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Трамп нашел плюсы в пандемии коронавируса

Согласно обновленным данным, в США зафиксировано свыше 189 тыс. случаев заражения, что является самым большим показателем в мире. Летальных исходов, по данным издания, в стране насчитывается 4076.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.

30 марта президент США в ходе своего брифинга в Вашингтоне рассказал, что Россия прислала в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием на фоне распространения коронавируса в стране. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отправит еще один борт в США для помощи в борьбе с инфекцией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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