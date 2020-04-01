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Министры энергетики России и США обсудили ситуацию с ценами на нефть

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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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Министр энергетики США Дэн Бруйетт 31 марта провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком о ситуации на мировых нефтяных рынках, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

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«Сегодня министр Бруйетт и министр энергетики России Александр Новак провели продуктивные переговоры о нынешней волатильности на мировых нефтяных рынках», — заявили агентству в американском минэнерго.

Кроме того, министры договорились продолжить диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для решения ситуации с нефтью.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть, если возникнет такая необходимость.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на углеводород упали на рекордные 30%.

30 марта СМИ сообщили, что планы Саудовской Аравии по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе.

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