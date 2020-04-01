Двое россиян вошли в топ-4 лучших вратарей НХЛ

Двое российских хоккеистов вошли в четверку лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 марта пишет ТАСС.

Согласно результатам опроса, проведенного среди хоккеистов Ассоциацией игроков лиги (NHLPA), первое место занял вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Третья строчка досталась вратарю «Вегаса» Марк-Андре Флёри. На второй позиции оказался вратарь «Тампы» Андрей Василевский, а на четвертой — голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, пишет Regnum.

Лучшим нападающим назвали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Россиянин Никита Кучеров из «Тампы» стал четвертым. Первое место в рейтинге защитников занял Виктор Хедман из «Тампы».

В номинации «Кого возьмете в команду, если нужно выиграть одну игру» больше всего голосов набрал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский спортсмен занял первое место и в номинации «Самый совершенный игрок». В голосовании приняли участие 588 игроков из клубов НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что НХЛ следует всем рекомендациям экспертов в области здравоохранения и одновременно с этим готовится к любым возможным событиям, связанным с коронавирусом.