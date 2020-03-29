Отец Малкина прокомментировал возможное возвращение сына в Россию

Отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина Владимир рассказал, что его сын в настоящий момент не стремится вернуться в Россию.

Он отметил, что всё будет зависеть от положения дел в США. Если хоккеист сумеет сохранить свой уровень игры, то сможет продолжить карьеру за границей.

«Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать. Неизвестно, захочет ли он в «Металлурге» (Магнитогорск) играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — рассказал Владимир Малкин в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 29 марта.

8 марта Малкин набрал 70 очков за 11 сезонов регулярного чемпионата НХЛ и сравнялся по результативности с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Малкин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2003 по 2006 год, в его составе стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Впоследствии перешел в клуб «Питтсбург», за который играет до сих пор.

Он занимает шестую строчку в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

Кроме того, хоккеист три раза принимал участие в Олимпийских играх в составе сборной РФ.