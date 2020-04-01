Отметивший 112-летие британец признан самым старым мужчиной в мире

Житель Великобритании Роберт Уэйтон в возрасте 112 лет был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий мужчина в мире. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте ежегодного справочника мировых достижений.

Родившийся в 1908 году Уэйтон отметил 112-летие 29 марта. Сотрудники дома престарелых организовали поздравительную акцию для пенсионера, а также передали памятный сертификат Книги рекордов Гиннесса. В организации отмечают, что церемония прошла в условиях безопасного социального дистанцирования в рамках профилактических мер на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции.

«Не могу сказать, что мне приятно слышать о смерти прошлого рекордсмена, но я очень рад, что так долго живу и сумел завести столько друзей», — рассказал Уэйтон.

Британец получил звание старейшего мужчины на Земле после зарегистрированной смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ. Предыдущим обладателем титула был японец Масадзо Нонака, который скончался 20 января 2019 года в возрасте 116 лет.

Старейшей жительницей планеты на сегодняшний день является 117-летняя Канэ Танака.

Согласно Книге Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года (1875–1997). При этом она стала единственным человеком, который документально подтвердил достижение 120-летнего возраста. Впрочем, некоторые ученые утверждают, что настоящая Кальман скончалась в 1934 году, и в дальнейшем под этим именем жила ее дочь Ивонна, родившаяся в 1898 году.